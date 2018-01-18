В шести муниципальных образованиях региона в прошлом году рождаемость превысила смертность

Как сообщает региональное Министерство юстиции, в 2017 году в Мурманской области зарегистрировано записей актов гражданского состояния: о рождении – 7872, о смерти – 8356. Но в шести муниципальных образованиях записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти (Печенгский район, ЗАТО г.Североморск, Александровск, г.Островной, г.Заозерск, п.Видяево).

В 2017 году в Мурманской области зарегистрировано 4029 записей актов о расторжении брака, что на 131 запись акта о разводе меньше, чем за 2016 год. Вступить в брак в прошлом году пожелали 5849 пар, что на 137 пар больше, чем за 2016 год.

Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 62 ритуала серебряных и золотых свадеб.