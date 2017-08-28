В школах и детских садах станет теплее

21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?

А у нас разве кризис?

Надо сначала встать с колен

А в какую сторону делать 10 шагов?

Пережили застой без движения и кризис переживём

10 шагов однозначно мало

Обувка плохая, чтобы далеко шагать

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