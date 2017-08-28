Мурманская область. Арктика28.08.17 16:26
В школах и детских садах станет теплее
Главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым подписано постановление о начале отопительного сезона 2017-2018 годов в образовательных учреждениях областного центра.
Согласно документу, с 30 августа тепло начнёт поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи. С 1 сентября к отоплению подключат учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях, МАУ МП «Дом молодёжи» и спорткомплекс «Авангард».
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 546 человек
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Последние комментарии
Zviygincew
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Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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