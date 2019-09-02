В школах, лицеях и гимназиях Мурманской области проходят торжественные линейки, посвящённые Дню знаний

Новый учебный год начался и для воспитанников самого северного в стране, мурманского, филиала легендарной «нахимовки». С Днём знаний будущих защитников Отечества поздравили глава Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Александр Моисеев напомнил, что целая плеяда флотоводцев, специалистов Военно-морского флота, командиров кораблей, командующих соединениями вышла из стен Нахимовского училища.

С Днём знаний нахимовцев поздравили руководители области и города Мурманска. Завершились торжества по традиции символическим первым звонком и прохождением личного состава училища торжественным маршем.

В этом году ряды мурманских нахимовцев пополнили 80 первокурсников. Всего новый учебный год в мурманской «нахимовке» начали 380 воспитанников. 65% из них – из Мурманска и Мурманской области, 35% прибыли из других регионов Российской Федерации.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли в старейших вузах области – Мурманском государственном техническом университете и Мурманском арктическом государственном университете.

Сергей Дубовой отметил, что начало учебного года – это наш общий праздник, потому что в основе любого дела, любой профессии лежат знания: «Хорошее образование даёт человеку свободу выбора жизненного пути, возможность добиться успеха и реализовать свои способности. Нашим студентам выпала честь учиться вузах, где всегда было и остаётся неизменным высокое качество образования. Я уверен, что им по силам добиться внушительных профессиональных высот. Где бы они в дальнейшем ни работали, полученные знания и навыки, всегда будут добрыми помощниками в жизни. От всей души желаю всем выдержки и терпения, не угасающей тяги к знаниям, упорства в достижении целей, больших побед и новых больших свершений».