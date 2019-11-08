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Мурманская область. Арктика08.11.19 16:30

В школах олимпийского резерва Мурманской области будут созданы конкурентные условия для воспитания горнолыжников мирового уровня

Мурманская область имеет все шансы стать современной базой для соревнований, тренировок и воспитания спортсменов-горнолыжников мирового уровня. Условия, которые постепенно должны быть созданы в школах олимпийского резерва региона, сегодня губернатор Андрей Чибис обсудил с президентом Российской федерации горнолыжного спорта Леонидом Мельниковым и вице-президентом Валерием Цыгановым.

Как сообщили руководители федерации, с момента прошлой рабочей встречи с главой региона, которая состоялась в августе, проделан большой объём работы. Практически готов и будет утверждён в декабре проект искусственного оснежения и освещения склона Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Федерация взяла на себя расходы по разработке этого проекта и прохождению им госэкспертизы. Запланированные работы станут логическим продолжением модернизации спортивной инфраструктуры учреждения, позволят воспитанникам раньше начинать тренировочный процесс, организовывать сборы и проводить в Мурманской области состязания высокого уровня.

Подобной реконструкции требует и спортшкола олимпийского резерва в Мончегорске. Программа развития материально-технической базы разработана. Она включает в себя реконструкцию или строительство новой лыжной базы, профилирование склона, установку новой канатной дороги, системы освещения и системы искусственного оснежения, приобретение современной техники. Сейчас ведётся обсуждение программы.

Губернатор Андрей Чибис поддержал желание федерации совместно развивать профессиональный горнолыжный спорт на Кольском полуострове.

«Нам очень хочется, чтобы помимо вовлечения Мурманской области в турпоток, который нам обеспечивают горнолыжные курорты края, в регионе воспитывалось больше хороших спортсменов. Мы работаем над тем, чтобы тренировочная горнолыжная база, которая существует, вышла на другой уровень. Мы готовы всё для этого сделать», – подвёл итог встречи губернатор Андрей Чибис.

 

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