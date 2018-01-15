В школе № 2 в Полярном приостановили учебный процесс из-за ОРВИ

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Территориям и организациям обслуживаемым ФМБА России в г.Мурманске и Мурманской области в ЗАТО Александровск приостановлен учебный процесс в МБОУ OOШ № 2 с 15 января 2018 года в связи с отсутствием по причине ОРВИ более 20% обучающихся.

13 января в связи с регистрацией трёх случаев острой кишечной инфекции среди учащихся основной общеобразовательной школы № 2 была начата внеплановая выездная проверка в отношении Комбината школьного питания ЗАТО Александровск, в ходе которой было установлено, что 12 января в школе из 693 человек обучающихся отсутствовало 155 школьников, из них зарегистрировано 28 случаев ОРВИ с абдоминальным синдромом, что составило 22,36% от численности обучающихся.

На другой день школе занятия проводились среди школьников старших классов: из 366 человек обучающихся в старших классов отсутствовало 79 человек, что составило 21,58%, что является нарушением обязательных требований п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций».