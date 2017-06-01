В школе № 5 проходит трудовая четверть

В Мурманске начали работать трудовые бригады для молодежи. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет имеют возможность получить денежное вознаграждение, а также трудовой стаж, работая в различных организациях города.

Много молодых людей для трудоустройства выбрали родные образовательные учреждения. В школе № 5 в настоящий момент работают шестеро восьмиклассников. Ребята разбирают старую мебель, моют столы, стулья, при хорошей погоде приводят в порядок территорию школы.

– Дети имеют возможность подработать не только летом, но и в другие каникулярные периоды, – рассказала директор школы № 5 Ирина Ускова. – Труд приучает к дисциплине и ответственности, как правило, учебные показатели наших «работяг» существенно улучшаются. Ну и, конечно, за добросовестную работу ребят ждёт дополнительное материальное поощрение.

Стоит отметить, что специалисты городских комитетов активно сотрудничают с потенциальными работодателями. Заключены договоры с организациями и предприятиями. Число желающих провести летние каникулы с пользой растет. В этом году заявления подали более 500 юных мурманчан.