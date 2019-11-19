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Мурманская область. Арктика19.11.19 10:00

В школе № 6 п.Щукозеро открыта «Парта Героя»

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» в Североморских школах появилась четвёртая «Парта Героя», торжественно открытая в основной общеобразовательной школе № 6 (п.Щукозеро), которой руководит Вера Проценко.

Парта будет носить имя Юрия Борисовича Тушина, кавалера ордена «Красная Звезда», участника выполнения интернационального долга в Афганистане и контртеррористической операции на Северном Кавказе. В церемонии открытия «Парты Героя» приняли участие первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, заместитель начальника Управления образования Светлана Горжий, жители посёлка, учащиеся школы. Но главными гостями на этом мероприятии была мама гвардии подполковника Юрия Тушина Галина Михайловна и его сестра Наталья Борисовна, майор медицинской службы запаса.

Эдуард Миронов подчеркнул, что этот проект направлен на патриотическое воспитание школьников, которые должны знать о тех, кто защищал свое Отечество.

Директор школа Вера Проценко отметила, что открытие «Парт Героя» - это не дань моде, а напоминание молодёжи о мужестве и героизме защитников Родины. Светлана Горжий напомнила ученикам, что за этой партой будут сидеть лучшие ученики школы, и они должны стремиться быть удостоенными этой чести.

О том, как служил и воевал Юрий Борисович Тушин рассказала его сестра Наталья Борисовна. Ребята исполнили любимую песню Юрия Борисовича «Синева», посвященную десантникам. Все присутствующие почтили память Юрия Борисовича Тушина минутой молчания, а затем на стол легли цветы.

Мама и сестра Юрия Борисовича Тушина роздали присутствующим плитки шоколада в память о сыне и брате.   

За этой партой первыми удостоились чести сидеть ученицы Сабрина Махматова и Алина Пахомова.

Евгений Алексеев отметил, что Всероссийский образовательный проект «Парта Героя» успешно реализуется в Североморске. Юрий Борисович Тушин всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах, был ранен, контужен, награждён орденом Красной Звезды. Ребята должны  стремиться быть удостоенными чести сидеть за этой партой, которая будет им напоминать о защитнике Отечества.

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