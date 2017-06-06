В школе при мурманской колонии прошёл «Пушкинский диктант»

Филиал вечерней школы, расположенной на территории мурманской исправительной колонии строгого режима № 17, присоединился к всероссийской акции «Пушкинский диктант», приуроченной к знаменательной дате - Дню русского языка и Пушкинскому дню России, отмечаемому 6 июня.

Диктант в этом году решились написать 20 человек, в том числе учителя, а также осуждённые, не являющиеся учениками школы, но изъявившие желание поучаствовать в акции.

Перед выполнением заданий диктанта участники вспомнили, какую роль сыграл Александр Сергеевич Пушкин в становлении современного русского литературного языка, а также прочитали наизусть известные стихотворения классика.

В ходе диктанта участники смогли проверить свою грамотность, знание произведений великого писателя, а также значений слов и сочетаний, входящих в его тексты.

По словам преподавателя русского языка и литературы школы при ИК-17 Александра Жаренова, проводившего диктант, в целом результат неплохой. Безусловно, лучше всех с заданиями справились учителя, но и среди учеников нашлись знатоки творчества Пушкина.

После того, как будут подведены итоги по стране, все участники акции получат памятные сертификаты и, в случае отличного результата - грамоты победителя.

Данная акция проводится в России ежегодно. В прошлом году в акции приняли участие более 10 тысяч человек из 50 регионов России.