В школы Печенгского района поступили новые школьные автобусы

22 июня две школы Печенгского района приняли первые автобусы для перевозки детей марки ПАЗ. Один автобус марки ПАЗ 4234-78 вместимостью 28 посадочных мест будет использоваться в МБОУ СОШ № 5 (п. Печенга), второй – ПАЗ 320538-70 (22 посадочных места) – предназначен для МБОУ СОШ № 7 (п. Корзуново).

Автобусы выполнены в специальном северном исполнении, что позволит обеспечить комфортные условия перевозки детей.

Напомним, в Мурманской области с 2016 года в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» реализуется проект по обновлению автопарка школьных автобусов.

Всего в 2017 году за счёт средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований запланирована поставка 5 школьных автобусов. Кроме уже полученных двух автобусов для школ Печенгского района, до конца года будут поставлены еще 3 автобуса: 1 – в Кольский район, 1 – в город Полярные Зори, 1 – для ГОБУ «АЦПД имени В.Р.Булычева» (г. Апатиты).

Реализация проекта будет продолжена в 2018 и 2019 годах.