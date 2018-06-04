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Мурманская область. Арктика04.06.18 08:20

В штабе Северного флота открылся спортивный комплекс

В штабе Северного флота прошла церемония открытия спортивного комплекса, в которой приняли участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, члены Военного совета СФ, начальники служб и управлений штаба Северного флота.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на церемонии открытия спортивного объекта, «военнослужащие управления и штаба Северного флота получили возможность поддерживать и улучшать свою физическую форму в шаговой доступности от места исполнения своих служебных обязанностей».

Спортивный комплекс оборудован в цокольном этаже основного здания штаба Северного флота. В нескольких отремонтированных помещениях разместились тренажерный зал с современным спортивным инвентарём, зал для игровых видов спорта, комфортабельные раздевалки, душевые, комната отдыха.

Как сообщает пресс-служба СФ, спортивный комплекс будет доступен для посещения военнослужащими штаба и управления Северного флота с 6 до 21 часа в будние дни и с 7 до 17 часов в выходные. В соответствии с регламентом служебного времени им смогут воспользоваться все желающие в часы, отведенные для занятий по физической подготовке, или в свободное от исполнения служебных обязанностей время.

 

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