В штабе Северного флота после реконструкции открыли библиотеку

В здании штаба Северного флота завершились работы по благоустройству библиотеки. В пятницу, 15 февраля, состоялось её торжественное открытие.

Права разрезать красную ленточку на входе в обновлённое помещение читального зала были удостоены командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и бывший военный прокурор флота, генерал-майор юстиции Евгений Ткачук, внесший существенный вклад в реконструкцию библиотеки.

Во всех помещениях библиотеки штаба был сделан косметический ремонт, переоборудован читальный зал, установлены новые шкафы для книг.

Сегодня библиотечный составляет около восьми тысяч книг и печатных изданий. В их числе уникальные хроники сражений Северного флота в годы Великой Отечественной войны, с которых был недавно снят гриф секретности, первые выпуски журнала «Морской сборник», который издаётся с середины ХIХ века, мемуарная и биографическая литература.