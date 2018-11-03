В штабе Северного флота прошла 43-я научно-практическая конференция, посвящённая летней экспедиции на Новую Землю

В штабе Северного флота вчера состоялась 43-я научно-практическая конференция посвящённая комплексной экспедиции на острова архипелага Новая Земля, которая проходила в три этапа с июня по сентябрь нынешнего года. В ней приняли участие военнослужащие отдела береговых войск, медицинской службы и управления ядерного обеспечения флота, морские пехотинцы и арктические мотострелки на вездеходах ДТ-10 «Витязь», специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ на буксире СБ-523 и экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец».

На конференции под руководство командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова были подведены итоги экспедиции, заслушаны доклады об истории освоения Новой Земли, представлены результаты реконструкции маршрутов первопроходцев архипелага, отчёты о действиях экспедиционных отрядов, методики выживания в суровых условиях Арктики, по проведению научно-практических исследований и экспериментов, испытаний арктической техники и снаряжения, о воздействии перенесённых нагрузок на организм участников экспедиции.

В ходе конференции также были обсуждены вопросы обеспечения сохранности и поддержания памятников и воинских захоронений на архипелаге Новая Земля, обнаруженных и обновлённых в ходе экспедиции, а также

На площадке перед зданием штаба флота была развёрнута выставка техники и снаряжения, задействованного в комплексной экспедиции на Новую Землю. На базе двухзвенного снегоболотохода ДТ-10 «Витязь» оборудован спальный модуль участников экспедиции, также установлена палатка с походной баней и полевой кухней. Представлена и другая техника, использовавшаяся в ходе проведения наземной части экспедиции, в частности - армейские мотовездеходы АМ-1 и снегоходы А-1, а также найденные на Новой Земле военно-исторические артефакты: восстановленное зенитное орудие Тарновского-Лендера, двигатель от гидросамолёта периода Великой Отечественной войны и ручной водоотливной насос.

Рядом с конференц-залом где проходило заседание, участники конференции могли ознакомиться с тематической экспозицией, посвящённой истории освоения Арктики народами Крайнего Севера, и русскими исследователями ХIХ и первой половины ХХ веков. На выставке также были представлены экспонаты эпохи Великой Отечественной войны и обороны Кольского Заполярья, а также с мест боевых действий в морях Северного Ледовитого океана. Особое место на экспозиции было отведено состоявшейся Комплексной экспедиции. Среди экспонатов был даже футбольный мяч, которым на острове Южный архипелага Новая Земля был сыгран самый северный товарищеский матч в поддержку российской сборной во время Чемпионата мира по футболу.

В июне 2018 года впервые в современной истории России экспедиционный отряд Северного флота на штатных двухзвенных вездеходах «Витязь» совершил рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля. Североморцы выполнили задачу там, где ранее только первопроходцы XIX века сумели пересечь Южный остров на лёгких собачьих упряжках. Они преодолели около 900 километров в тяжелейших условиях арктического бездорожья, пересекли остров вдоль и поперёк от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута – пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.

Современным покорителям новоземельской целины пришли на помощь новые технологии. Максимально облегчить условия перехода помогло 3D моделирование маршрута движения с использованием пакета прикладных программ, поступающих на снабжения геоинформационных систем. Маршрут выбирался таким образом, чтобы свести к минимуму резкие перепады высот, а также форсирования рек в каньонах.

Одним из условий экспедиции стала её максимальная экологичность. Весь мусор с мест привала североморцы увозили с собой для дальнейшей утилизации. Во время переходов по маршруту удалось избежать опасных встреч с белым медведем. На ночлег военнослужащие располагались внутри вездеходов, питались индивидуальными рационами, которых было взято с двойным резервом. В походных условиях несколько раз была организована баня в палатке.

Большую помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали Русское географическое общество и военнослужащие Центрального Полигона Российской Федерации. В одной из воинских частей Полигона, расположенной возле пролива Маточкин Шар, состоялся самый северный в нашей стране товарищеский футбольный матч, который военнослужащие провели в поддержку сборной России по футболу на Чемпионате мира. Со счётом 4-2 победу одержала команда Северного флота.

В июле побережье и бухты острова Южный исследовал второй отряд комплексной экспедиции на спасательном буксире СБ-523. Спасатели провели ряд подводных исследований, восстановили ряд воинских памятников и установили мемориальную доску одному из первых исследователей Новой Земли Петру Пахтусову.

В августе-сентябре состоялся третий этап комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю. Исследования проводились на острове Северный. Экспедиционный отряд с техникой был доставлен на остров, а затем и вывезен с него большим десантным кораблём «Георгий Победоносец».

Третий этап комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю продолжался более месяца. Он завершились переходом экспедиционного отряда от мыса Желания до Ледяной Гавани.

В ходе экспедиции североморцы восстановили и отреставрировали ряд памятников в честь первых исследователей Новой Земли, обследовали пункты дислокации воинских частей советского периода, остатки полярных станций и баз первопроходцев, нашли оставленное 10 лет назад учеными-гляциологами экспедиционное оборудование, выполнили ряд исследований ледника острова Северный.

Как сообщает пресс-служба СФ, комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Новая Земля стала одним из самых масштабных научно-исследовательских мероприятий в Арктике в современной истории. Он была организованна по инициативе командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова при поддержке министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и Русского Географического общества.