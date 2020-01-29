В Щукозере открыт современный медпункт в рамках реализации антикризисного плана «100 шагов» правительства Мурманской области
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в посёлке Щукозеро завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. За счет средств областного бюджета в ФАПе отремонтировали все помещения, заменили окна и двери, закупили новую медицинскую мебель и необходимое оборудование.
Современный медпункт вчера осмотрел губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона остался доволен качеством выполненного ремонта, отметив, что открытие ФАПов в небольших населенных пунктах позволит своевременно оказывать местным жителям доврачебную первичную помощь.
«Внимательное отношение к проблемам людей в небольших посёлках – одна из наших первоочередных задач. Тем более когда речь идет о медицине. ФАП в Щукозере давно нуждался в ремонте. Сегодня я увидел современный медицинский пункт. Это пока маленькие, но очень важные шаги в развитии здравоохранения региона», – отметил губернатор.
Современный медпункт открыт в рамках реализации антикризисного плана «100 шагов» правительства Мурманской области по направлению медицина. Всего на обновление медучреждения было выделено из регионального бюджета около 5 млн рублей. Работа по оснащению ФАПа в посёлке дополнительным медицинским оборудованием будет продолжена. Планируется закупить электрокардиограф, стерилизатор и портативный спиртометр.
В ходе рабочей поездки в Щукозеро Андрей Чибис также посетил местный детский сад № 41. Дошкольное учреждение не нуждается в ремонте, группы оборудованы современными игровыми комплексами, имеется музыкальный и спортивный залы. Сегодня детский сад посещает 49 детей в возрасте от 1 года, из них 24 ребёнка проживают в Североморске. Ежедневно юных воспитанников в сопровождении сотрудников образовательного учреждения доставляют в Щукозеро и обратно в город на специально организованном транспорте. Детский сад готов принять ещё 30 детей, но для организации перевозки необходим автобус большей пассажировместимости. Глава региона пообещал выделить необходимую сумму на покупку нового автобуса.
«От Североморска до посёлка всего