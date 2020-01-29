В Щукозере открыт современный медпункт в рамках реализации антикризисного плана «100 шагов» правительства Мурманской области

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в посёлке Щукозеро завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. За счет средств областного бюджета в ФАПе отремонтировали все помещения, заменили окна и двери, закупили новую медицинскую мебель и необходимое оборудование.

Современный медпункт вчера осмотрел губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона остался доволен качеством выполненного ремонта, отметив, что открытие ФАПов в небольших населенных пунктах позволит своевременно оказывать местным жителям доврачебную первичную помощь.

«Внимательное отношение к проблемам людей в небольших посёлках – одна из наших первоочередных задач. Тем более когда речь идет о медицине. ФАП в Щукозере давно нуждался в ремонте. Сегодня я увидел современный медицинский пункт. Это пока маленькие, но очень важные шаги в развитии здравоохранения региона», – отметил губернатор.

Современный медпункт открыт в рамках реализации антикризисного плана «100 шагов» правительства Мурманской области по направлению медицина. Всего на обновление медучреждения было выделено из регионального бюджета около 5 млн рублей. Работа по оснащению ФАПа в посёлке дополнительным медицинским оборудованием будет продолжена. Планируется закупить электрокардиограф, стерилизатор и портативный спиртометр.

В ходе рабочей поездки в Щукозеро Андрей Чибис также посетил местный детский сад № 41. Дошкольное учреждение не нуждается в ремонте, группы оборудованы современными игровыми комплексами, имеется музыкальный и спортивный залы. Сегодня детский сад посещает 49 детей в возрасте от 1 года, из них 24 ребёнка проживают в Североморске. Ежедневно юных воспитанников в сопровождении сотрудников образовательного учреждения доставляют в Щукозеро и обратно в город на специально организованном транспорте. Детский сад готов принять ещё 30 детей, но для организации перевозки необходим автобус большей пассажировместимости. Глава региона пообещал выделить необходимую сумму на покупку нового автобуса.