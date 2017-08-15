В Щукозеро прошла танцевально-развлекательная программа для детей «Путешествие вокруг света»

Юные жители посёлка вместе с командой ДК «Строитель» отправились в кругосветное путешествие по континентам. Первая остановка - Австралия: на встречу с ними пришли Губка Боб и Патрик. Дальее, в Африке ребята встретились с задорной и озорной Обезьянкой. А вот в Северной Америке их ждало незабываемое развлечение с весёлой Джейн. Следующая остановка на пути отважной команды - холодная Арктика, где детвора встретилась с её хозяином – белым Мишкой.

Коллектив ДК «Строитель», как всегда, был на высоте. Весёлая музыка, танцы, игры – дети вмиг заряжались энергией и позитивом. Во время всего увлекательного путешествия по континентам они с радостью исполняли зажигательные танцы.

Но вот настало время возвращаться домой. В конце пути все участники турне получили подарки.

Юные жители Щукозеро с нетерпением ждут новых встреч с замечательной и уже так полюбившейся командой ДК «Строитель».