В ситуации с закрытием школы-интерната для детей-инвалидов в Кильдинстрое поставлена точка – школа закрыта не будет

Такое решение было принято врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом ещё на прошлой неделе. Глава региона лично выезжал в посёлок, чтобы ознакомиться с ситуацией в интернате, и сегодня в ходе оперативного совещания в областном правительстве ещё раз подтвердил – в наступающем учебном году дети продолжат жить и учиться в привычной обстановке, педагогический коллектив интерната будет сохранён.

Напомним, что информация о грядущем закрытии интерната для детей с особенностями развития в Кильдинстрое появилась весной текущего года. Основной причиной называлось неудовлетворительное состояние здания школы. Министерством образования и науки Мурманской области рассматривался вариант расформировать школу и распределить учеников по другим образовательным учреждениям. Это решение вызвало возмущение как родителей ребят, так и педагогов.

На примере ситуации с интернатом в Кильдинстрое Андрей Чибис призвал коллег не увлекаться чрезмерной оптимизацией, подчеркнув, что это не единственная ситуация, вызывающая много споров и опасений. Так, сейчас детально анализируются решения об оптимизации подобных учреждений в Апатитах и Мурманске.

«Непонятна логика этих решений. Всех вас убедительно прошу – предлагая или анализируя решения, не формально к этому подходить, не в режиме документов, цифр и так далее, а реально понимать ситуацию – для чего это учреждение, какие там профессиональные команды, как эти реорганизационные мероприятия скажутся на качестве их работы. Причём с точки зрения детей, а не бюрократической логики», – отметил глава области.