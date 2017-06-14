В СИЗО попадают и интеллектуалы

Сотрудники воспитательного отдела апатитского следственного изолятора № 2 провели для осужденных отряда хозяйственного обслуживания учреждения интеллектуальную викторину, посвященную Дню России.

В течение часа знатоки из числа осужденных соревновались на время, отвечая на разнообразные вопросы в области искусства, истории, литературы и российского законодательства. Участие в интеллектуальной викторине предполагало наличие солидного объёма знаний по заданной теме.

По словам сотрудника группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, большинство из участников успешно справились с поставленной нелёгкой задачей.

Это мероприятие в учреждении уже стало традицией в рамках празднования Дня России.