В сквере «Аллея поколений» открылась «Обсерватория»

В Мурманске в сквере «Аллея поколений», которая располагается около улицы Хлобыстова, открылась ещё одна зона отдыха для юных мурманчан. Игровой комплекс «Обсерватория», рассчитанный на детей от 5 до 11 лет, сделан из пластика с мягким покрытием из резиновой крошки. Его площадь 164 кв. метра, он украшен тематическими рисунками.

– Совсем недавно сквер на Хлобыстова был полностью реконструирован, здесь появилось несколько тематических уголков для семейного отдыха, – отметил глава администрации города Андрей Сысоев. – Теперь, благодаря социально ориентированному бизнесу, функционал зеленой зоны стал ещё шире.

На территории детской площадки установлен комплекс для игр, а также двуместные качели и карусели. Все конструкции на площадке безопасны для детей.

Для удобства горожан здесь же установлены четыре скамейки и два мощных светильника. На прилегающей территории «Обсерватории» проведены озеленительные работы.