В сквере на площади Пять Углов установлены информационные таблички

За свою столетнюю историю Мурманск очень сильно преобразился, украсился зелеными насаждениями, парками, скверами. Один из таких скверов находится в центре города на любимой жителями города площади «Пять углов». Вэтом сквере по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялась установка информационных табличек.

Благодаря им, прогуливаясь по скверу, можно ознакомиться с разнообразными ботаническими объектами, представленными как местной флорой, так и растениями, переселенными на Север из других регионов России.

Также с помощью данных табличек можно углубиться в «биографию» сквера, подробно ознакомиться с культурно-историческими объектами и малыми архитектурными формами, находящимися на его территории.

Приглашаем жителей и гостей областного центра совершить любопытную экскурсию по экологическому (природно-историческому) маршруту «Площадь Пять Углов в городе Мурманске» и взглянуть на привычные вещи под новым углом.