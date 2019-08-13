В сквере на Шабалина появится детская игровая зона

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска проконтролировали ход ремонтных работ в сквере на улице Шабалина. В ближайшее время там появится современная детская площадка.

– Мы обязательно прислушиваемся к мнению мурманчан и стараемся сделать общественные зоны комфортнее и разнообразнее, – рассказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Сквер на Шабалина полюбился горожанам самого разного возраста, поэтому игровая зона – логичное продолжение благоустройства этой территории.

Зона отдыха продолжит обновляться: здесь планируется устройство нового покрытия пешеходных дорожек из брусчатки, установка малых архитектурных форм, появится современная система освещения, а для безопасности посетителей организуют систему видеонаблюдения.

Сквер на улице Шабалина был построен в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» и открыт в сентябре прошлого года. С инициативой благоустройства территории выступили ребята из мурманской общеобразовательной школы № 31 — члены отряда всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сквер разделен на три зоны: мемориальную, зону отдыха и парковку. В центре мемориальной зоны на пьедестале расположен бюст дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина.

На этом обновление городских пространств не закончится. Недавно инициативная молодежь выступила с предложением народного открытого голосования за наполнение объектов благоустройства. Идею поддержали городские власти.

– Важно, чтобы жители сами решали, какой инфраструктурный объект необходим в их микрорайоне: скамейки или клумбы, тренажеры или качели, а может быть, детям не хватает игрового комплекса, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Людмила Малыгина. – Теперь каждый сможет составить свое видение проекта конкретной зоны отдыха.

Проголосовать за наполнение проектов благоустройства можно будет в Единый день голосования – 8 сентября 2019 года на 74 счетных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России.