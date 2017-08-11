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Мурманская область. Арктика11.08.17 15:24

В сквере «Народный» установят памятный камень с отпечатками рук активных участников софинансирования проекта

Инициативная группа жителей и администрации ЗАТО г.Североморск по реализации проекта сквер «Народный» провела осмотр рабочей площадки для согласования вопроса высадки кустов, расположения информационного стенда и арки входа в сквер.

Решение об осмотре площадки сквера «Народный» было принято на совещании инициативной группы проекта, которое накануне  провела  первый заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Долгушина. Главный вопрос заседания группы – распределение 194 тысяч рублей - средств, выделенных на проект муниципалитетом и собранных населением, и сэкономленных в результате проведения конкурсных процедур.

По решению, сформированному в ходе открытого обсуждения, сэкономленные средства будут направлены на приобретение и установку камеры видеонаблюдения, которая в последствии будет подключена к системе «Безопасный город». Часть денег из оставшейся суммы будет затрачена на приобретение 40 кустов пузыреплодника и спиреи для создания вдоль ограды сквера живой изгороди, на изготовление арки для центрального входа в сквер, информационный стенд и памятную табличку.

Информацию по оформлению постамента памятного камня отпечатками рук активных участников народного софинансирования пояснил руководитель инициативной группы Игорь Стародумов: «Подрядчик строительства ИП Погосян Ашот Рубенович выразил желание безвозмездно оказать нам помощь в реализации нашей творческой задумки, которая по нашему мнению должна стать изюминкой проекта».

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