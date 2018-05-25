В сквере стражей Арктики появится герб Пограничных войск России

К столетию пограничной службы России сквер возле областного драмтеатра в Мурманске преобразится. В ближайшее время рабочие приступят к установке памятных знаков. Первый – в виде герба ведомства. Рядом появятся два оригинальных пограничных столба. Вдоль дорожек уже размещены 8 стендов с именами героев-пограничников Мурманской области. В темное время суток их будет освещать декоративная подсветка.

– Инициаторами обновления сквера выступили сотрудники пограничной службы. Городские власти идею поддержали, – сообщил руководитель муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Мы долго думали, как все оформить, чтобы в итоге получилось достойно и красиво. Разработали проект, который мурманчане смогут оценить 28 мая – в День пограничника.

Напомним, городские власти уделяют пристальное внимание благоустройству общественных территорий заполярной столицы. За последние годы в Мурманске обновлено и отремонтировано 29 объектов. Работа в этом направлении продолжается.

Современно оформленные городские территории привлекают большое внимание жителей и гостей Мурманска – круглый год социальные сети буквально переполняются фотографиями счастливых лиц на фоне малых архитектурных форм, световых композиций и фонтанов.