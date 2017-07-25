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Мурманская область. Арктика25.07.17 08:05

В следственном изоляторе г.Апатиты открылась выставка, посвященная творчеству Владимира Высоцкого

В апатитском следственном изоляторе № 2 в рамках работы культурно-выставочного уголка открылась выставка «Вертикаль», посвященная жизни и творчеству Владимира Высоцкого.

По словам сотрудника группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, открытие такой необычной выставки стало возможно благодаря энтузиазму сотрудников учреждения - поклонников творчества этого замечательного актёра и поэта.

Из книг и фотоснимков, представленных в экспозиции, сотрудники СИЗО-2, а также осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию могут узнать неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого, познакомиться с воспоминаниями современников и литературным творчеством поэта, успевшим за свою жизнь написать и исполнить более 700 песен. Кроме того, на выставке представлена копия русской семиструнной гитары поэта.

В рамках работы выставки в минувшие выходные Александр Гутель, соруководитель музыкального клуба «Дива» и специалист по работе с молодежью Молодежного социального центра города Апатиты, представил моноспектакль «Владимир Высоцкий», во время которого осуждённые смогли составить представление о таком культурном феномене как «авторская песня». Работа выставки продлится до 30 июля.

Напомним, 25 июля - день памяти великого российского поэта и певца Владимира Семеновича Высоцкого.  37 лет назад не стало Высоцкого (25.01.1938-25.07.1980). Его творческая жизнь - это более 800 песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 ролей сыгранных в кино. Владимир Семенович каждой написанной им строкой, каждым аккордом, каждым своим «криком», «раскатом грома» давал понять людям, что он их понимает. Он пел и о стране, и о насущных проблемах, и о далеких мечтах. Он рассказывал свои истории так, что хотелось ликовать и в то же время плакать от переизбытка чувств. Ирония сквозь слезы, крепкая правда сквозь социальные «кляпы», горечь безысходности, светлая надежда, значимость любви - каждое слово, каждая его песня - это мир, который он подарил всем людям. И это был самый реальный и честный мир.

 

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