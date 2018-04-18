В следственном управлении по Мурманской области обсудили очистку кровель от скоплений снега, наледи и сосулек

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по инициативе и.о. руководителя следственного управления Андрея Ефремова состоялось совместное совещание по вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности граждан в период образования на крышах многоквартирных домов снега, наледи и сосулек.

Встреча состоялась в связи с участившимися случаями травмирования граждан в результате падения на них с крыш домов и козырьков подъездов скоплений снега и наледи.

На ней присутствовали Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, заместитель руководителя следственного управления и руководители профильных отделов.

Андрей Ефремов обратил внимание на необходимость выработки конкретных мер по решению данной актуальной для областного центра, а также для региона проблематики.

В ходе совещания обсуждены ход предварительного расследования по ряду уголовных дел и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений в рассматриваемой сфере.

По результатам совещания выработан комплекс мероприятий и принят ряд решений, способствующих повышению результативности и эффективного взаимодействия.

Региональное управление СК России предупреждает руководителей организаций и управляющих компаний, коммунальных служб и владельцев зданий и сооружений, что факты уклонения от надлежащего исполнения обязанностей по очистке крыш от снега и наледи будут иметь принципиальную оценку и в каждом случае получать уголовно-правовую квалификацию. При этом обращаем внимание на то, что действующим уголовным законодательством за это предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.