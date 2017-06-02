В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области открыли двери для подростков

В административном здании Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области вчера был проведён День открытых дверей.

Традиционно, девятый год подряд, для детей – учащихся школ, лицеев, воспитанников детских домов и коррекционных школ города Мурманска и Мурманской области 1 июня открылись двери следственного управления. Посетители познакомились с обстановкой, служебными кабинетами сотрудников следственного управления, криминалистическим классом.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Андрей Александрович Ефремов рассказал детям о работе следователей, ответил на самые неожиданные вопросы.

Живой интерес гостей и желание принять участие в эксперименте вызвала информация старшего эксперта-полиграфолога отдела криминалистики следственного управления Денисенко Оксаны Николаевны. Она рассказала детям о возможностях применения детектора лжи при расследовании самых запутанных преступлений. Гостям также была представлена новейшая криминалистическая техника, экспонаты музея следственного управления.