В следственном управлении в рамках спецкурса «Введение в профессию. Следственное дело» прошло очередное учебно-практическое занятие с кадетами

В следственном управлении на базе отдела криминалистики в рамках спецкурса «Введение в профессию. Следственное дело» прошло очередное учебно-практическое занятие с кадетами 11 «А» класса МБОУ Лицей №2 города Мурманска.

Целью учебного занятия была отработка тактики следственного эксперимента и проверки показаний на месте. В учебном кабинете криминалистики в соответствии со следственной ситуацией, смоделированной сотрудниками отдела криминалистики, между кадетами были распределены роли следователя по особо важным делам, старшего следователя, следователя-криминалиста и статистов. Руководитель отдела криминалистики Амбарцумян Евгений Георгиевич и его заместитель Власов Александр Викторович также взяли на себя роли участников уголовного судопроизводства: подозреваемого и адвоката.

Разработанный сюжет игры был направлен не только на формирование у кадетов навыков правильного производства следственного действия, но и на приобретение практики получения показаний от лица, заподозренного в совершении преступления, об обстановке и обстоятельствах расследуемого события; узнавании и указании этим лицом определенных мест (объектов), связанных с расследуемым событием; демонстрации лицом, чьи показания проверяются, отдельных действий; сопоставлении показаний и действий с фактической обстановкой установленных мест и др.

По окончании игры с кадетами были подробно разобраны допущенные ими ошибки в рамках учебной игры. Обращено внимание ребят на выполнение ряда действий и тактических решений в ходе подготовки к производству проверки показаний на месте.

Впоследствии полученные в ходе практических занятий знания пригодятся ребятам в освоении будущей профессии следователя.