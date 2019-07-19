В следующем году число безработных в РФ подскочит в 1,6 раза за счёт предпенсионеров - Минтруд

В 2020 году показатель среднемесячной численности безработных в России вырастет в 1,6 раза, так как граждане предпенсионного возраста начнут массово регистрироваться в качестве безработных. И, как прогнозируют в Минтруде, для выплаты пособий потребуется дополнительно 2,6 млрд рублей в год.

Такие данные приводятся в пояснительной записке к разработанному Минтрудом проекту постановления правительства России «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год».

«В 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста, что связано с реализацией федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», информационной кампанией по привлечению граждан предпенсионного возраста к участию в мероприятиях с последующим трудоустройством», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020 году составит 150,2 тысячи человек, в 2021 году - 150,3 тысячи человек, в 2022 году - 150,3 тысячи человек, в то время как аналогичный показатель в январе-июне 2019 года составил лишь 92 тысячи человек.

Размер дополнительной потребности для выплаты пособий составит на 2020 г. - 2,64 млрд рублей, на 2021 г. - почти 2,64 млрд, на 2022 г. - 2,63 млрд, говорится в записке. Таким образом, следует из документа, с 2020 по 2022 г. планируется направлять на выплату пособий по безработице почти 57 млрд рублей ежегодно (против 54,3 млрд рублей ранее).

Сам размер пособий по безработице планируется в 2020 году оставить таким же, как в текущем году: 1,5 тысячи рублей минимальное для всех безработных - 8 тысяч рублей, для безработных лиц предпенсионного возраста - 11280 рублей, отмечается в пояснительной записке. Такой уровень пособий был установлен с 1 января 2019 года.