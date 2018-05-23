Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с руководителями образовательных организаций – победителей конкурса на получение гранта для реализации инновационных проектов в системе общего образования в Мурманской области в 2018 году. Марина Ковтун отметила, что ежегодные встречи с победителями грантового конкурса стали доброй традицией.

«Очень приятно отметить, что в число победителей вошли детские сады и школы не только из крупных городов, но и из небольших поселков нашей области. Это значит, что наша система образования едина и развивается в общем ключе. Для меня как главы области это ещё и показатель успеха в продвижении к нашей главной цели – обеспечению равного высокого качества жизни для всех северян, независимо от места проживания», – подчеркнула глава региона.

Губернатор напомнила, что Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта обозначил важнейшую задачу страны – прорывное развитие как ответ на цивилизационный вызов. В частности, Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. По мнению главы региона, реализуемые сегодня в Мурманской области проекты и программы свидетельствуют о высокой степени готовности к исполнению этих поручений.

Марина Ковтун сообщила, что в следующем учебном году внимание региональной власти будет сконцентрировано на создании инжиниринговых центров, технологических лабораторий, информационно-библиотечных центров в школах области. Особое внимание будет уделено школам небольших населенных пунктов, в которых предусмотрено создание мини-технопарков.

Руководители образовательных организаций поделились с губернатором своими идеями и проектами, планами на будущий учебный год.

На встрече состоялось награждение победителей. Диплом победителя конкурса и свидетельство на получение гранта в номинации «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании» вручены директору Мурмашинской средней общеобразовательной школы № 1 Ирине Гашковой, директору средней общеобразовательной школы № 15 г.Апатиты Галине Кудюмовой, директору гимназии № 1 г.Апатиты Диане Кузнецовой, директору средней общеобразовательной школы №1 с углублённым изучением английского языка г.Ковдора Ирине Колуповой, директору средней общеобразовательной школы № 19 г.Заполярный Татьяне Меркушевой; в номинации «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы» директору средней общеобразовательной школы №13 п.Высокий Полине Вымятниной, директору Междуреченской средней общеобразовательной школы Ольге Нагорновой; в номинации «Поддержка детского и юношеского чтения» директору гимназии № 8 г.Мурманска Ольге Дзюбе, директору гимназии № 1 города Мончегорска Татьяне Кудряшовой, директору основной общеобразовательной школы № 19 г.Кандалакши Наталье Лашиной; в номинации «Консультационные центры» старшему воспитателю детского сада № 7 г.Полярные Зори Татьяне Вакориной, заведующей детским садом № 63 г.Кандалакши Ольге Герасимовой, заведующей дошкольным образовательным учреждением № 91 г.Мурманска Светлане Гороховой, заведующей детским садом № 16 п.Тулома Елене Пацере; в номинации «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» директору лицея им. В.Г. Сизова г.Мончегорска Валентине Ермоленко и директору Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Елене Майзеровой.