В с.Ловозеро отметят 85-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода

23-24 марта в селе Ловозеро состоится 85-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода. Мероприятие проводится в целях сохранения и развития национальных культур народов Севера, популяризации зимних национальных видов спорта, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также поддержания творческой инициативны населения района.

Гостей праздника ждут спортивные соревнования, выступления фольклорных коллективов, выставка-ярмарка «Город мастеров», палатки с горячим питанием. Юные участники мероприятия смогут покататься на карусели, попрыгать на батуте и прокатиться верхом на пони.

Изюминкой праздника традиционно станут гонки на оленьих упряжках среди профессиональных оленеводов.

В программе мероприятия: 23 марта (суббота) - в 10.00 на стадионе стартует турнир по мини-футболу на снегу, в 12 часов состоится торжественное открытие Праздника Севера. Организаторы праздника подготовили для гостей концертную программу, открытие игрового городка для детей, выставку-ярмарку «Город мастеров».

С 12.30 начнётся товарищеская встреча по хоккею с шайбой. В это же время стартуют соревнования по национальным видам спорта (стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба); соревнования по лыжным гонкам; гонки оленьих упряжек на дистанции 3200 м (мужчины), 1600 (женщины), 1600 м (юноши - упряжка); 1600 м (девушки - упряжка).

После завершения всех спортивных игр состоится церемония награждения победителей и призёров в соревнованиях по лыжным гонкам, национальным видам спорта (за исключением гонок на оленьих упряжках), мини-футбола на снегу и товарищеской встрече по хоккею с шайбой. Концертная площадка стадиона.

На второй день, 24 марта (воскресенье), с 10.00 стартуют гонки на оленьих упряжках на дистанции: 1600 м (мужчины), 1600 м (юноши-керёжа), 1600 м (мужчины – буксировка на лыжах за оленем). С 11 часов начнутся показательные выступление мотоклуба «Скиф», а в 15.00 состоится церемония награждение победителей и призёров соревнований в гонках на оленьих упряжках и торжественное закрытие Праздника Севера.