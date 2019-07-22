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Мурманская область. Арктика22.07.19 07:45

В случае радиационной аварии счёт идёт на минуты

18 июля в «Росатомфлоте» состоялась учебная противоаварийная тренировка по отработке действий персонала в процессе ликвидации условной радиационной аварии. Все подразделения, задействованные в учениях, успешно справились со своими задачами.

- Совместные противоаварийные тренировки нацелены на отработку взаимодействия между подразделениями, - говорит начальник отдела безопасности мореплавания – назначенное лицо ФГУП «Атомфлот» Сергей Стрельников. – В случае радиационной аварии счёт идёт на минуты.  От чёткости и слаженности работы специалистов зависит обеспечение безопасности и сохранение жизни и здоровья людей.

По легенде учений, в помещении перезарядки произошло выпадение ампулы с источником ионизирующего излучения из блока гамма-дефектоскопа. При попытке оповестить руководителя об аварии один из работников травмировал ногу, также в процессе замера уровня радиации дозиметрист группы радиационной безопасности получил повышенную дозу облучения – 25 мЗв.

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», на место происшествия экстренно прибыли дежурный фельдшер и СРБ ММЦ им. Пирогова. К ликвидации последствий аварии привлечены силы нештатного аварийного формирования и диспетчерской службы ФГУП «Атомфлот», силы профессионального аварийно-спасательного формирования АО «Аварийно-технический центр «Росатома».  Основная задача: локализовать источник излучения и оказать помощь пострадавшим.

Очаг излучения локализован, пострадавшему оказана квалифицированная медицинская помощь. Противоаварийные тренировки на территории ФГУП «Атомфлот» проводятся ежеквартально в соответствии с утвержденным планом-графиком на год.

 

 

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