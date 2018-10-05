В служебной форме будут приходить в школу

Впервые учащиеся таможенного класса мурманского лицея № 2 получили таможенную форменную одежду. Церемония вручения состоялась в конференц-зале управления Мурманской таможни.

Комплекты форменной одежды девушкам и юношам вручал Юрий Антипенко, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Мурманской таможни. Поддержать лицеистов в столь торжественный момент пришли заместители начальника таможни и начальники таможенных постов.

Мурманский лицей специализируется на профильной довузовской подготовке старшеклассников по трём направлениям – таможенное, правоохранительное и юридическое. Таможенных классов в лицее два – десятый и одиннадцатый. По уставу учебного заведения звание лицеиста старшеклассники получат в конце первого полугодия, поэтому первыми получили таможенную форму 11-классники текущего учебного года.

Совместная работа таможенного ведомства и лицея началась более пятнадцати лет назад. Все эти годы учащиеся таможенных классов помимо учебной программы знакомятся с историей и деятельностью таможенных органов и Мурманской таможни, проходят практическую подготовку, посещают таможенный музей, встречаются с таможенными специалистами и ветеранами таможенной службы.

- Мы благодарны Мурманской таможне за многолетнее сотрудничество и поддержку профильной программы в нашем лицее. Старшеклассники стремятся поступить в таможенный класс, и конкурс всегда очень высокий. А теперь учащиеся таможенного класса будут в форменной одежде, что, несомненно, дисциплинирует их и придаст еще большей уверенности в своих силах, – подчеркнула заместитель директора лицея по учебной части Наталья Германовна Дубровская.

Для лицеистов таможенных классов Мурманская таможня по собственному дизайну изготовила специальный шеврон, который будет украшать форму и выделять учеников таможенных классов. Шевроны каждому 11-класснику лично вручил руководитель Мурманской таможни Олег Макарский.

- Взаимоотношения таможни и лицея, сложившиеся много лет назад, сегодня перешли на новый уровень. Наличие форменной одежды позволит привить учащимся чувство ответственности и сопричастности к таможенной службе. Мы этому искренне рады, - отметил Олег Макарский в приветственном слове.

Сами учащиеся в ответ поблагодарили не только за возможность получать теоретические знания о таможенном деле, но и за различные совместные мероприятия и практические занятия, которые проводят специалисты Мурманской таможни.