В Снежногорске библиотекари подарили праздник воспитанникам комплексного центра социального обслуживания населения

Сотрудники Городской детской библиотеки «Мир Детства» в Снежногорске устроили праздник «Сказочный мир глазами детей» для воспитанников Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения.

Мальчишкам и девчонкам предложили раскрыть свои художественные таланты, рисуя мелками на асфальте. Темой для творчества были выбраны любимые сказочные персонажи из произведений Александра Сергеевича Пушкина.

Ребята с помощью обычных мелков постарались передать хорошее настроение и поделиться им с окружающими.