В Снежногорске отпраздновали День бабушек и дедушек

28 октября в разных странах мира отмечают День бабушек и дедушек (День внучат). Накануне замечательного праздника с 22 по 25 октября в Городской детской библиотеке «Мир Детства» города Снежногорска проходят литературные минутки «Нам года – не беда!».

Сотрудники библиотеки знакомят юных читателей с лучшими отечественными и зарубежными художественными произведениями, посвященными дедушкам и бабушкам. Именно от них внуки получают мудрые советы, ласку, воспитание. На библиотечных посиделках ребята вспоминают сказки и рассказы, в которых основные персонажи - дедушки и бабушки, читают им же посвященные стихотворения Агнии Барто, Льва Квитко, Елены Благининой, Алексея Плещеева, Петра Синявского, Валентина Берестова. А ещё ребята учатся завязывать платок разными способами и вязать «бабушкин коврик». К замечательной дате сотрудники библиотеки подготовили мастер-класс «Бабушка рядышком с дедушкой», на котором дети своими руками делают открытки к празднику.