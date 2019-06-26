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Мурманская область. Арктика26.06.19 10:15

В Снежногорске работодатель «задолжал» работникам заработную плату в размере 16,5 млн рублей

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учётом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из организаций города Снежногорска, осуществляющей деятельность в области жилищного строительства, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Следователями установлено, что житель Снежногорска, 1955 года рождения, осуществлявший руководство деятельностью организации, не выплатил 53 работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты в сумме более 16 млн 500 тысяч рублей. При этом подозреваемый имел реальную возможность своевременно осуществить указанные выплаты.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. В ходе предварительного следствия будут детально выяснены мотивы, которыми руководствовался работодатель, нарушая требования трудового законодательства. Кроме того, следствием будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

 

 

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