В Снежногорске сварщик ограбил пенсионерку

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение об ограблении от жительницы города, 1953 года рождения. Полицейские в ходе опроса потерпевшей установили, что в вечернее время суток, возле здания по ул. Бирюкова в Снежногорске к ней подбежал мужчина и, толкнув, вырвал из рук принадлежащую ей сумку, с находящимися в ней денежными средствами в сумме около 9500 рублей и банковскими картами, после чего скрылся.

Женщина смогла описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. В ходе специальных мероприятий участковым уполномоченным установлен подозреваемый, - 42-летнений местный житель, - и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, мужчина работает электросварщиком на одном из городских предприятий и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Он признался в совершении данного преступления и рассказал, что часть похищенных денежных средств потратил на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.