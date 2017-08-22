В Снежногорске сын жестоко избил мать

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что за медицинской помощью обратилась жительница Снежногорска. У неё имелись телесные повреждения в виде закрытого перелома ключицы, обширная гематома в её области.

В ходе проверки поступившего сообщения сотрудники полиции установили, что травмы женщине причинил совместно проживающий с ней сын. Ссора с ним возникла на почве личных неприязненных отношений. Конфликт произошёл в квартире по ул. Октябрьская. В ходе ссоры молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар матери кулаком, что привело к травмированию женщины.

Сотрудники отдела полиции установили и задержали подозреваемого. Неработающий, ранее не судимый 25-летний местный житель признался в содеянном.

Согласно заключению судмедэксперта, полученные потерпевшей травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.