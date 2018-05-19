В Снежногорске в рамках Международного дня детского телефона доверия прошла акция «Голос ребенка»

17 мая Городская детская библиотека «Мир Детства» города Снежногорска провела акцию под девизом «Голос ребенка» в рамках Международного дня детского телефона доверия.

Ребята из школы № 269 прослушали беседу «Мой телефон доверия», из которой узнали об истории возникновения телефона доверия, его номер, по каким вопросам нужно на него звонить, получили полезные советы, которые научили избегать и не бояться трудных ситуаций.