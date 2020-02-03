В Снежногорске весело встретили солнце и Год крысы

Вчера, 2 февраля, в Снежногорске на площади имени В.В. Мурко прошло городское массовое гуляние, посвящённое встрече солнца. По замыслу организаторов праздника, уходящая полярная ночь искала кандидатуру на своё место и объявила в связи с этим кастинг, на который неожиданно заглянули Баба-Яга, Леший, и Солнечный Лучик.

Каждый из персонажей пытался выставить себя в лучшем свете, играя в весёлые игры, конкурсы и состязания. Но по итогам кастинга волшебница - Полярная ночь уступила своё место, как и полагается, - удалому, молодому и пригожему Полярному дню.

Праздничная программа сопровождалась яркими выступлениями вокальной студии «Соло» и ансамбля эстрадного танца «Шарм». Во время праздничной программы на площади проходил и традиционный муниципальный конкурс снежных фигур «Фантазия полярной ночи».

В этот раз в конкурсе приняли участие снежные мастера из МБДОУ № 8 «Якорек», СПСЧ № 4, ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск», «МБДОУ № 2 «Северяночка».

За три часа работы участники конкурса украсили площадь яркими и красочными снежными фигурами. Награждала снежных мастеров – заместитель директора ГДК «Современник» - А. Королёва.

Победителями стала дружная команда ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». А так же специальным дипломом была отмечена СПСЧ № 1, за помощь в проведении этого конкурса.