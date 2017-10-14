В Снежногорске жена ударила мужа кухонным ножом

В ОМВД России по ЗАТО Александровск поступила информация о госпитализации жителя Снежногорска с проникающим ножевым ранением грудной клетки и живота. Полученные им травмы медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции в ходе проверки поступившего сообщения опросили потерпевшего и его жену. Полицейские установили, что ранение мужчине причинила его жена в ходе конфликта, который возник в процессе совместного распития спиртных напитков по месту жительства. Женщина не менее двух раз ударила супруга кухонным ножом в область груди и живота. Увидев последствия ударов, вызвала скорую.

По факту в отношении ранее не судимой жительницы Снежногорска следователем ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.