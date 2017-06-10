В снижении объёмов перевозок на общественном транспорте виновата растущая автомобилизация населения Мурманской области

С 1 января 2016 года на территории Мурманской области был введён порядок субсидирования транспортных предприятий, предусматривающий возмещение недополученных доходов, то есть компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом для предприятия и стоимостью проезда для населения.

В 2016 году при формировании экономически обоснованных тарифов транспортным предприятиям Мурманской области на 2017 год учитывались объёмы перевозок пассажиров, совершенные на городских, пригородных и междугородных сообщениях по итогам 2015 года на основании данных предприятий в соответствии с действующим законодательством.

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области экономически обоснованные тарифы на 2017 год установлены для всех транспортных организаций, занимающихся социальными перевозками.

Однако при введении автоматизированной системы учёта пассажиров и оплаты проезда по итогам 2016 года и прошедших пяти месяцев 2017 года выявлены существенные расхождения в оценке объёмов перевозок пассажиров по сравнению с цифрами, принятыми при регулировании тарифов на 2017 год.

На изменении объёмов перевозок существенно сказались ежегодно растущая автомобилизация населения Мурманской области (на конец 2016 года её уровень составил 321 легковой автомобиль на 1000 жителей, Мурманская область входит в ТОП-10 регионов-лидеров по данному показателю), а также перевод части регулярных маршрутов в разряд перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с требованиями федерального закона № 220-ФЗ и отток населения.

В соответствии с действующим законодательством предприятия, которые понесли неучтенные при регулировании убытки, в том числе от падения объёмов перевозок, имеют право заявить их к возмещению в следующий период регулирования.

Однако с учётом того, что экономически обоснованный тариф предприятиям устанавливается один раз в год, в случае существенных изменений условий деятельности, до следующего регулирования, необходима проработка мер дополнительной поддержи предприятий.

Предлагаемый в проекте постановления правительства Мурманской области порядок поддержки перевозчиков предусматривает предоставление субсидии из областного бюджета всем транспортным организациям при условии снижения объёма транспортной работы в регулируемом периоде более, чем на 10%. Изменение объёмов более чем на 10% является существенным фактором, который может нарушить финансовую устойчивость транспортной организации и привести к срыву перевозок.

Разработка Порядка – вынужденная мера для поддержки транспортных предприятий, у которых произошли существенные изменения в деятельности, для сохранения пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок с предоставлением всех льгот, предусмотренных действующим законодательством.

Следует отметить, что АО «Электротранспорт» не остаётся без внимания региональной власти. Так, в 2016 году за счёт средств областного бюджета АО «Электротранспорт» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в размере 159,95 млн рублей, что значительно превышает суммы субсидий из местного бюджета, ежегодно предоставляемых на компенсацию убытков в прошлые годы.

Предусмотрено финансирование для АО «Электротранспорт» на указанные цели и в 2017 году в объёме 107 млн рублей, определенном с учётом того, что с 1 января 2017 года стоимость проезда на городских маршрутах увеличена с 25 до 28 рублей.

В случае если у АО «Электротранспорт» объём перевозок в 2017 году или в последующие годы снизится более чем на 10% от объёма транспортной работы, учтённой при формировании тарифов, предприятие вправе обратиться за дополнительной субсидией из областного бюджета.

Правительство Мурманской области надеется, что предприятие будет действовать в первую очередь исходя из интересов мурманчан, а не принимать решения об отмене маршрутов или сокращении рейсов, преследуя при этом единственную цель – получить средства из областного бюджета.