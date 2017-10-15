Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска«Матильда» под надзором полиции, или Мурманчане пойдут на фильм через металлоискатели
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.10.17 08:00

В Сочи губернатор Марина Ковтун встретится с делегатами Мурманской области XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

15 октября в Сочи состоится торжественное открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Это уникальная площадка, на которой молодые люди из разных стран мира совместно разрабатывают образ будущего всей Земли. На фестивале собрались самые активные и энергичные представители молодежи 180 стран, которые у себя на родине строят будущее в различных областях и готовы за неделю сформировать основные тренды развития планеты до 2030 года. Участниками этого грандиозного события станут более 20000 молодых людей со всех уголков нашей планеты.

Мурманскую область на фестивале будут представлять 45 молодых и активных северян, которые стали участниками фестиваля на таких площадках, как «Творчество», «Спорт», «Журналистика», «Гражданская платформа развития», «Будущее науки и глобальное образование», «Технологии будущего» и других.

Помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. В состав делегации #ВолонтеровМира от Мурманской области вошли 38 человек: это студенты, сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, коммерческих организаций и крупных промышленных предприятий – как самые активные представители волонтерского движения региона, так и начинающие добровольцы. Делегаты представляют различные муниципалитеты области – Мурманск, Апатиты, Колу, Кандалакшу, Оленегорск, Мончегорск, Печенгский район, Североморск и Полярные Зори. Самому молодому участнику делегации – 18 лет, но в состав делегации входят также представители из числа «серебряных» волонтеров – самому старшему из них 62 года. 

В день открытия фестиваля губернатор Марина Ковтун посетит стенд Мурманской области на международном выставочном молодежном бренде YOUTH EXPO и встретится с делегатами Мурманской области.

Организаторами фестиваля являются его основатель – Всемирная федерация демократической молодежи, имеющая консультативный статус при ЮНЕСКО, и Национальный подготовительный комитет принимающей страны. В 2017 году хозяйкой фестиваля стала Россия. Старт фестиваля даст Международный парад студенчества 14 октября в Москве. Открытие фестиваля и его ключевые мероприятия пройдут с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи.

В 2017 году фестивальное движение отмечает 70-летие с момента проведения первого фестиваля в Праге в 1947 году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 426 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерий Телёбин
14.10.17 13:56
Сплошное лукавство лукавое. Насколько мне известно, квартальная отчётность Мурманской ТЭЦ закрывается безубыточно. А это значит, что собираемых с населения средств достаточно для компенсации всех расх
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
13.10.17 15:33
De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum - «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты (VI в. до н. э.). От лица Администрации ОУ, всех педаго
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа11:45Фильм КФ «Кино без барьеров»: «Разбитое сердце и красота». (0+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХСуммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика