В Сочи губернатор Марина Ковтун встретится с делегатами Мурманской области XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

15 октября в Сочи состоится торжественное открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Это уникальная площадка, на которой молодые люди из разных стран мира совместно разрабатывают образ будущего всей Земли. На фестивале собрались самые активные и энергичные представители молодежи 180 стран, которые у себя на родине строят будущее в различных областях и готовы за неделю сформировать основные тренды развития планеты до 2030 года. Участниками этого грандиозного события станут более 20000 молодых людей со всех уголков нашей планеты.



Мурманскую область на фестивале будут представлять 45 молодых и активных северян, которые стали участниками фестиваля на таких площадках, как «Творчество», «Спорт», «Журналистика», «Гражданская платформа развития», «Будущее науки и глобальное образование», «Технологии будущего» и других.



Помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. В состав делегации #ВолонтеровМира от Мурманской области вошли 38 человек: это студенты, сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, коммерческих организаций и крупных промышленных предприятий – как самые активные представители волонтерского движения региона, так и начинающие добровольцы. Делегаты представляют различные муниципалитеты области – Мурманск, Апатиты, Колу, Кандалакшу, Оленегорск, Мончегорск, Печенгский район, Североморск и Полярные Зори. Самому молодому участнику делегации – 18 лет, но в состав делегации входят также представители из числа «серебряных» волонтеров – самому старшему из них 62 года.



В день открытия фестиваля губернатор Марина Ковтун посетит стенд Мурманской области на международном выставочном молодежном бренде YOUTH EXPO и встретится с делегатами Мурманской области.



Организаторами фестиваля являются его основатель – Всемирная федерация демократической молодежи, имеющая консультативный статус при ЮНЕСКО, и Национальный подготовительный комитет принимающей страны. В 2017 году хозяйкой фестиваля стала Россия. Старт фестиваля даст Международный парад студенчества 14 октября в Москве. Открытие фестиваля и его ключевые мероприятия пройдут с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи.



В 2017 году фестивальное движение отмечает 70-летие с момента проведения первого фестиваля в Праге в 1947 году.