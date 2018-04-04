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Мурманская область. Арктика04.04.18 07:10

В социальном приюте «Берегиня» раскрываются таланты наших педагогов

Глава региона Марина Ковтун вчера навестила воспитанников и педагогов социального приюта Кольского района «Берегиня». Здесь проживают ребята от 3 до 18 лет, оказавшиеся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Число воспитанников в центре меняется, ведь основное назначение «Берегини» – восстановить целостность семьи, помочь родителям или законным представителям найти выход из трудной жизненной ситуации. Так, по итогам прошлого года более 36% воспитанников центра вернулись в родные семьи. Сегодня в приюте в безопасности, ласке, заботе и любви живут 25 мальчишек и девчонок.

Одним из очень важных методов работы команды педагогов и воспитателей в «Берегине» стало творчество. Уроки творчества и мастер-классы помогают преодолевать страх, неуверенность и другие эмоциональные проблемы, уверена директор приюта Алевтина Андреева. Для маленьких воспитанников в центре проводятся специальные познавательные занятия в «Веселой лаборатории», где педагоги ставят наглядные химические и физические опыты.

«Берегиня» занимает очень важное место в областной системе социальных учреждений. Это приют, обслуживающий район с населением более 40 тысяч человек, порядка 40 млн рублей в год направляется на его деятельность, отметила губернатор Марина Ковтун. Так, в прошлом году в учреждении проведён ремонт групповых комнат, спален воспитанников и столовой. В этом году запланирован капитальный ремонт прачечной, модернизация системы видеонаблюдения.

«Ребята, которые здесь живут, в самом прямом смысле спасены. Спасены их здоровье и сама жизнь. Но этого мало – нужно также избавить от страха, от одиночества. И вот здесь раскрываются удивительные таланты наших педагогов», – подчеркнула глава региона.

За чашкой чая губернатор Марина Ковтун тепло поблагодарила команду педагогов «Берегини» за труд. Именно благодаря коллективу профессионалов, уверена Марина Ковтун, у ребят с трудной судьбой появляется самая важная опора в жизни – большой уютный дом и весёлая, дружная семья.

 

 

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