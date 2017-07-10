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Мурманская область. Арктика10.07.17 15:05

В социальных сетях появились официальные аккаунты органов местного самоуправления города Заполярный

Органы местного самоуправления муниципального образования гп.Заполярный открыли официальные аккаунты в социальных сетях «Твиттер» и «ВКонтакте». В лентах официальных аккаунтов интернет-пользователи смогут найти полезную и актуальную  информацию о деятельности городской администрации, местного Совета депутатов и главы муниципального образования, о значимых политических и культурных событиях. Кроме того, соцсети станут дополнительным каналом прямой связи горожан с местной властью. Пользователи смогут задавать вопросы, участвовать в обсуждении местных проблем, направлять предложения по улучшению работы городских служб, идеи по развитию города, высказывать свои замечания.

Официальные страницы муниципального образования гп.Заполярный «ВКонтакте» - vk.com/zapvlast, в Твиттере - twitter.com/zapvlast.

Также в социальной сети «ВКонтакте» появились личные аккаунты главы муниципального образования гп.Заполярный Любови Черепановой и главы администрации муниципального образования г п.Заполярный Андрея Кузнецова.

Новые каналы коммуникации призваны повысить открытость местной власти и наладить прямой диалог с интернет-пользователями. Теперь можно не только прийти на приём к руководителям города, поприсутствовать на встрече сити-менеджера с жителями или обраться в интернет-приёмную на сайте муниципального образования, но и связаться с главами «в один клик» при помощи личных сообщений «ВКонтакте». Любовь Черепанова и Андрей Кузнецов будут лично отвечать на все поступающие вопросы.

- Я призываю жителей города активно обращаться и ко мне как главе муниципального образования, и к главе администрации в социальных сетях. Ни одно предложение мы не оставим без внимания, постараемся оперативно отвечать на все вопросы. Мы открыты для прямого диалога и призываем земляков не замалчивать проблемы, болевые точки. Давайте вместе развивать наш город, добиваться повышения качества жизни в нём, чтобы наши дети получили в наследство благоустроенный, комфортный и привлекательный для жизни Заполярный, - говорит Любовь Черепанова.

Личная страница «Вконтакте» главы муниципального образования гп.Заполярный Любови Черепановой - vk.com/glavazap; личная страница «Вконтакте» главы администрации муниципального образования гп.Заполярный Андрея Кузнецова - vk.com/id388775901.

Комментарии

№ 110.07.17 15:12 - Помор-поморычОчень-очень давно была популярной вывеска "Все ушли на фронт!" Сейчас смело можно на дверях всех муниципалитетов вывешивать плакатик "Все ушли в Интернет!" Вы уж на меня не обижайтесь господа - чиновники, но дурь она и есть дурь. У вас есть официальные сайты, почему вы на них эти функции коммуникаций не развиваете? Зачем вы лезете на кухни и помойки людские!?
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Антон
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MotoRin
10.07.17 17:45
мир запутался в осознании дальнейшего пути развития, российские экономисты противоречат друг другу, а тут решили разворошить медвежий угол. не перевелись фантасты в Заполярье!
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
vitt51
10.07.17 16:24
круто, быстрей бы это внедряли везде
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