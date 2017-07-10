В социальных сетях появились официальные аккаунты органов местного самоуправления города Заполярный

Органы местного самоуправления муниципального образования гп.Заполярный открыли официальные аккаунты в социальных сетях «Твиттер» и «ВКонтакте». В лентах официальных аккаунтов интернет-пользователи смогут найти полезную и актуальную информацию о деятельности городской администрации, местного Совета депутатов и главы муниципального образования, о значимых политических и культурных событиях. Кроме того, соцсети станут дополнительным каналом прямой связи горожан с местной властью. Пользователи смогут задавать вопросы, участвовать в обсуждении местных проблем, направлять предложения по улучшению работы городских служб, идеи по развитию города, высказывать свои замечания.

Официальные страницы муниципального образования гп.Заполярный «ВКонтакте» - vk.com/zapvlast, в Твиттере - twitter.com/zapvlast.

Также в социальной сети «ВКонтакте» появились личные аккаунты главы муниципального образования гп.Заполярный Любови Черепановой и главы администрации муниципального образования г п.Заполярный Андрея Кузнецова.

Новые каналы коммуникации призваны повысить открытость местной власти и наладить прямой диалог с интернет-пользователями. Теперь можно не только прийти на приём к руководителям города, поприсутствовать на встрече сити-менеджера с жителями или обраться в интернет-приёмную на сайте муниципального образования, но и связаться с главами «в один клик» при помощи личных сообщений «ВКонтакте». Любовь Черепанова и Андрей Кузнецов будут лично отвечать на все поступающие вопросы.

- Я призываю жителей города активно обращаться и ко мне как главе муниципального образования, и к главе администрации в социальных сетях. Ни одно предложение мы не оставим без внимания, постараемся оперативно отвечать на все вопросы. Мы открыты для прямого диалога и призываем земляков не замалчивать проблемы, болевые точки. Давайте вместе развивать наш город, добиваться повышения качества жизни в нём, чтобы наши дети получили в наследство благоустроенный, комфортный и привлекательный для жизни Заполярный, - говорит Любовь Черепанова.

Личная страница «Вконтакте» главы муниципального образования гп.Заполярный Любови Черепановой - vk.com/glavazap; личная страница «Вконтакте» главы администрации муниципального образования гп.Заполярный Андрея Кузнецова - vk.com/id388775901.