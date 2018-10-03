В соединении дальней авиации ВКС началось лётно-тактическое учение

В рамках проведения контрольных проверок в Вооруженных Силах Российской Федерации за 2018 год в соединении дальней авиации ВКС стартовало лётно-тактическое учение. В нём задействованы экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 трех авиационных полков, базирующихся в Саратовской, Калужской и Мурманской областях, а также экипажи самолётов-заправщиков Ил-78 отдельного авиаполка дальней авиации.

Лётный состав отработает перелёт на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе, а также применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, всего в учении задействовано более 20 единиц авиационной техники, а также до 10 аэродромов на территории Западного, Центрального и Восточного округов.