В соединениях и частях армии ВВС и ПВО Северного флота начались плановые контрольные проверки

На Северном флоте начались плановые контрольные проверки готовности выполнения задач в соединениях и частях военно-воздушных сил и противовоздушной обороне. Были отработаны действия личного состава по учебной тревоге, сообщила пресс-служба Северного флота.

Соединения и части выполнили задачи по выводу сил из-под удара условного противника, оперативной и тактической маскировке. Также отработаны вопросы боевого управления и оперативного обмена информацией. Контрольные проверки продлятся несколько дней.

В ходе практических действий лётный состав отработает ряд тактических учений по нанесению поражения условному противнику в воздухе и на земле, выполнит задачи по борьбе с подводными лодками, а также комплексной противовоздушной обороне с перехватом средств воздушного нападения.