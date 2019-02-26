В соревнованиях по хоккею с мячом 59 Праздника Севера лучшими стали команды учащихся из Мончегорска и Мурманска

23 и 24 февраля в Мончегорске прошли соревнования по хоккею с мячом 59 Праздника Севера в возрастной группе 12 лет и старше. В соревнованиях приняли участие 4 команды юношей и 2 команды девушек из городов Мурманска и Мончегорска.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, победу в соревнованиях среди девушек 2003- 2005 г .р. одержала команда Мончегорска. Среди команд юношей в двух возрастных группах 2004- 2005 г .р. и 2006- 2007 г .р. лучший результат показали сборные команды Мурманска.

Команды, занявшие призовые места, в соревнованиях награждены Кубками и грамотами, а игроки в составах команд - грамотами и медалями 59 Праздника Севера.