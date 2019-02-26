Мурманская область. Арктика26.02.19 09:30
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, победу в соревнованиях среди девушек 2003-
2005 г.р. одержала команда Мончегорска. Среди команд юношей в двух возрастных группах 2004- 2005 г.р. и 2006- 2007 г.р. лучший результат показали сборные команды Мурманска.
В соревнованиях по хоккею с мячом 59 Праздника Севера лучшими стали команды учащихся из Мончегорска и Мурманска
23 и 24 февраля в Мончегорске прошли соревнования по хоккею с мячом 59 Праздника Севера в возрастной группе 12 лет и старше. В соревнованиях приняли участие 4 команды юношей и 2 команды девушек из городов Мурманска и Мончегорска.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, победу в соревнованиях среди девушек 2003-
Команды, занявшие призовые места, в соревнованиях награждены Кубками и грамотами, а игроки в составах команд - грамотами и медалями 59 Праздника Севера.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаТакими гордится страна, или Заслуги перед Отечеством чаще отмечают у звонкоголосых, чем у офицеров
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Виктор
25.02.19 07:22
Специально перед камерами почистили.Я на этой улиц чуть бампер не оставил.Только на тракторах можно ездить.
Комментарий к новости:Коммунальные страдания, или Нечего на снег пенять, коли работать не хочешь!
Василий
25.02.19 07:21
С пенсионным возрастом для мужчин наши законодатели и президент точно что-то намудрили. Даже если оценивать сообщения о смерти российских знаменитостей, о которых любят сообщать журналисты, и то видн
Комментарий к новости:В Москве - послание Федеральному Собранию, а в Самаре - гроб с покойником
Vjhtvfy
24.02.19 13:10
Многие жители нашей страны ещё во времена СССР оскомину набили от пустой болтовни генсеков и чиновников всех рангов. Поэтому к посланию и отношение соответствующее: пусть говорят - ветер дует, а пар
Комментарий к новости:В Москве - послание Федеральному Собранию, а в Самаре - гроб с покойником
-Скоро в эфире15:55«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРозничные цены на рыбу стабилизировались-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 36 копеек, евро - на 40 копеек-PRO ЭнергетикуНовый законопроект должен защитить людей от необоснованного повышения тарифов на электроэнергию-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газПодарок судьбы, или Себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы хотят оградить россиян от журналистских выдумок
-Нам интересно Ваше мнение26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовал: 51 человек