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Мурманская область. Арктика25.03.19 10:08

В соревнованиях по парусному спорту в дисциплине «Сноукайтинг - курс-рейс - лыжи, доска – Мастер» приняли участие спортсмены от 50 лет и старше

Соревнования по парусному спорту в рамках 85-го юбилейного Праздника Севера прошли с 21 по 24 марта в Мончегорске и Кольском районе (85 км на Териберку). Всего в соревнованиях приняло участие 43 спортсмена из Мурманска, Мончегорска, Кировска, Печенгского района (Заполярный, Никель), Москвы, Ленинградской области, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга.

За три гоночных дня прошли соревнования по дисциплинам «Зимний виндсерфинг» - 4 гонки (курс-рейс);  «Сноукайтинг - курс-рейс - лыжи, доск» - 8 гонок (курс-рейс), марафон.

Впервые в программу соревнований по парусному спорту в рамках 85-го традиционного Праздника Севера была включена дисциплина «Сноукайтинг - фристайл - лыжи, доска», в которой с удовольствием приняли участие почти все участники дисциплины курс-рейс.

Также один из новых зачётов в дисциплине «Сноукайтинг - курс-рейс - лыжи, доска – Мастер» - это участники от 50 лет и старше (на дату 31 декабря текущего года).

Участница дисциплины сноукайтинг - курс-рейс -лыжи - Рюмина Любовь (Ленинградская область) поделилась впечатлениями от соревнований: «Каждый год приезжая на данные соревнования я влюбляюсь еще больше в тундру, особенно приятно обедать на споте между гонками. Спасибо организаторам за отличную организацию соревнований!».

Судья первой категории Кибирев Дмитрий (Санкт - Петербург): «Я впервые проводил соревнования программу: курс-рейс и марафон в тундре. Это был очень интересный опыт, мне понравилось. Конечно, с удовольствием успел сделать несколько фотографий. Впечатлений масса и только положительных».

Абсолютными победителями стали:  дисциплина зимний виндсерфинг - Митрофанов Евгений (Мончегорск); сноукайтинг - Арсланов Фарид (г. Мурманск).

В зачёте программы марафон был отмечен самый возрастной участник, им также стал Арсланов Фарид.

Победители соревнований: класс «Сноукайтинг курс-рейс – лыжи» - Пинешко Александр (г. Заполярный); класс «Сноукайтинг курс-рейс – доска» (марафон) - Ломакин Антон (Печенгский район); класс «Сноукайтинг фристайл-доска» - Панцев Денис (Москва); класс «Сноукайтинт курс-рейс – доска» - Ломакин Антон (Печенгский район); класс «Сноукайтинг курс-рейс – лыжи» (марафон) - Арсланов Фарид (Мурманск); класс «Сноукайтинг фристайл-лыжи» - Жуков Андрей (г. Заполярный) и класс «Зимний виндсерфинг» - Митрофанов Евгений (г.Мончегорск).

Помимо основных наград участникам вручались памятные призы и подарочные сертификаты от партнеров 85-го Праздника Севера, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.

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