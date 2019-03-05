В соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах 59 Праздника Севера победила команда Кандалакшского района

С 1 по 3 марта в Мурманске прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. В соревнованиях приняли участие спортсмены 7 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Апатиты, Оленегорск, Мончегорск, ЗАТО г.Заозёрск, Кандалакшского и Кольского районов.

Спортсмены соревновались на трассах длиной от 2 км до 4,7 км с количеством контрольных пунктов от 4 до 10.

Лентами абсолютных чемпионов 59 Праздника Севера учащихся по сумме двух соревновательных дней в дисциплинах «Лыжная гонка - спринт» и «Лыжная гонка - классика» в возрастной группе 2005-2006 годов рождения награждены Спирина Александра из команды города Апатиты и Дмитрий Тимченко из команды Кольского района, в возрастной группе 2002-2004 годов рождения – Бушманова Софья из команды Кольского района и Роман Шабалин из города Апатиты.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области в командном первенстве первое место заняла команда Кандалакшского района, второе место заняла команда города Мончегорска, третье место у команды Оленегорска.

Победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами 59 Праздника Севера.