В состав сборной команды России по авиамодельному спорту вошли учащиеся Дома детского творчества им. академика А.Е. Ферсмана города Апатиты

С 17 по 27 июня в составе команды Мурманской области учащиеся объединения «Авиамодельный спорт» Дома детского творчества им. академика А.Е.Ферсмана города Апатиты Тарасов Вадим, Дощинский Матвей, Баранников Валерий, Гальченко Павел, Калашников Данил во главе с педагогом Ивановым Сергеем Борисовичем приняли участие в Чемпионате России, во Всероссийских соревнованиях среди юношей «Кубок им. С.П. Королёва» и этапе кубка Мира «Belarus Cup» по авиамодельному спорту в классе моделей ракет.

На соревнования в город Нальчик собралось более 60 сильнейших спортсменов из 9 регионов России: Московская область, Белгородская область, Челябинская область, г. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Мурманская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ростовская область, Чеченская Республика.

В составе команды Мурманской области были представители гг. Апатиты, Мурманска и пгт. Мурмаши. Финансирование участия команды осуществлялось за счёт средств комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, Дома детского творчества им. академика А.Е.Ферсмана города Апатиты.

В ходе упорной борьбы во Всероссийских соревнованиях среди юношей «Кубок им. С.П. Королёва» места определились следующим образом: в личном зачёте в классе моделей S-9-A абсолютным чемпионом стал Дощинский Матвей, II место у Калашникова Данила. Командное I место в классе моделей S-9-A.

В личном зачёте в классе моделей S-6-A абсолютным чемпионом стал Калашников Данила, II место у Тарасова Вадима, III место у Гальченко Павла. Командное I место в классе моделей S-6-A.

Итоги Чемпионата России: в классе моделей S-6-A - чемпион России Иванов Сергей, III место в классе моделей S-3-A. Командное I место в классе моделей S-3-A. Командное II место в классе моделей S-4-A. Командное II место в классе моделей S-6-A.

Итоги этапа кубка Мира «Belarus Cup»: в классе моделей S-6-A в командном зачёте I место, в классе моделей S-9-A в командном зачёте I место, в личном зачёте в классе моделей S-6-A, S-6-A - II место Дощинский Матвей, II место Баранников Валерий. В классе моделей S-6-A среди юниоров - I место Баранников Валерий; в классе моделей S-9-A среди юниоров - I место Дощинский Матвей, III место Баранников Валерий.

Соревнования стали отборочными в сборную команду России для участия в чемпионате и первенстве Европы, которые пройдут в августе 2019 года в Румынии.

В состав сборной команды России вошли учащиеся Дома детского творчества им. академика А.Е. Ферсмана города Апатиты Дощинский Матвей, Усс Илья, Баранников Валерий, Тарасов Вадим и их педагог Иванов Сергей Борисович (мастер спорта международного класса).