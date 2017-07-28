В состав Северного флота вошёл спасательный буксир «Полярный конвой»

Спасательный буксир «Полярный конвой» сегодня вошёл с состав Беломорской военно-морской базы (БВМБ) Северного флота. Командующий Беломорской военно-морской базой, контр-адмирал Владимир Воробьев подчеркнул, что спасательный буксир получил название в честь 75-летнего юбилея прихода первого союзного конвоя «Дервиш».

Спасательный буксир СБ-736 «Полярный конвой» проекта 02980 - судно нового поколения. Оно предназначено для морских буксировок во льдах и на чистой воде, может осуществлять перевозки спецперсонала и грузов, оказывать содействие в технических работах на кораблях и эвакуации пострадавших.

Возможности судна позволяют нести дежурство в составе сил поисково-спасательного обеспечения, эффективно тушить пожары на плавучих и береговых объектах и привлекаться к тушению горящего на воде топлива, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, обеспечению подводно-технических работ, выполнению эскортных операций на скорости до 10 узлов. Кроме того, они способны ломать лед толщиной до 1 м на скорости 2-5 узлов, сообщает пресс- служба Министерства обороны РФ.