В состав Северного флота войдут вспомогательные судна ледового класса «Илья Муромец» и «Эльбрус»

До конца года два новейших судна вспомогательного флота - судно тылового обеспечения ледового класса проекта 23120 «Эльбрус» и ледокол нового поколения проекта 21180 «Илья Муромец» способные работать во льдах войдут в состав Северного флота. Суда имеют большое значение для обеспечения боевой готовности, обороноспособности и защиты государственных интересов обеспечения Российской Федерации в Арктической зоне.

Дизель-электрический ледокол нового поколения проекта 21180 «Илья Муромец» до конца ноября прибудет в Мурманск и войдёт в состав вспомогательного флота.

На ледоколе после проведения государственных испытаний проводится завершающая проверка функционирования всех систем и механизмов, после чего судно пополнит запасы и совершит межфлотский переход от предприятия в пункт приписки.

Ледокол «Илья Муромец» — это многофункциональное судно, которое будет выполнять задачи по проводке кораблей в ледовых условиях, научно-исследовательские и гидрографические работы, также при необходимости оказывать помощь аварийному кораблю или подводной лодке.

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» уже находится на Северном флоте и завершает испытания и готовится к процедуре передачи. «Эльбрус» сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нём можно выполнять передачу грузов на берег и корабли.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование даёт возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна, сообщает пресс-служба СФ.